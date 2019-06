Moreno lanzará acuerdo nacional por el cacao y chocolate

El presidente de la República, Lenín Moreno, participará este lunes 17 de junio del 2019 en el lanzamiento del Gran Acuerdo Nacional por el Cacao y Chocolate. Este se realizará en el marco del evento “Ecuador Potencia Cacaotera”.

En este acto se suscribirá el Decreto Ejecutivo que elevará a política pública el Plan de Mejora Competitiva para el Desarrollo Agroindustrial de la Cadena de Cacao-Chocolate (PMC Cacao), que ha sido trabajado durante seis meses entre los actores involucrados en su cadena productiva y autoridades del Gobierno Nacional.

…

‘Inacción’ y ‘agenda incierta’, en el primer mes de la Asamblea Nacional

La evaluación que realizan los asambleístas del primer mes del nuevo periodo legislativo presidido por César Litardo (AP) la definen en dos palabras: caos e incumplimiento.

El arranque del actual periodo legislativo, iniciado el 14 de mayo pasado, es producto de una mayoría legislativa integrada por AP-Aliados, CREO, ID, Pachakutik, PSP, FE e independientes que armaron dos grupos denominados: Bancada de Integración Nacional (BIN) y Bloque de Acción Democrática Independientes (BADI).

…

La mano de obra en la construcción disminuye

Luis Valero, constructor y empresario inmobiliario, opina que la clase media es la más afectada; no hay capacidad de pago y hay menos compra de vivienda. “El inversionista no invierte en los proyectos inmobiliarios porque no los vende. Hay una recesión en ventas”.

Valero considera que esto es un ciclo y dependerá de las decisiones que tome el Estado. “Antes había proyectos de 400 casas, ahora solo de 20, es muy poca la inversión”. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en marzo de 2019 se registraron 32.858 plazas de empleo adecuado menos que en marzo de 2018, mientras que el subempleo y las otras formas de empleo inadecuado aumentan.

…

Ecuador y España impulsarán sus relaciones comerciales con el Partenariado

Quito acoge el primer “Partenariado España-Ecuador para el Desarrollo”, un foro en el que ambos países impulsarán sus vínculos comerciales y de inversiones, en momentos en que sus relaciones “están viento en popa”, según el canciller, José Valencia.

Las “Jornadas de Partenariado Multilateral para el desarrollo”, que tendrán lugar entre el martes y miércoles venideros, se enfocarán en cuatro sectores: agua, energía, infraestructura y agroindustria.

El encuentro se realizará en momentos en que las relaciones entre los dos países “están viento en popa”, de acuerdo al ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, José Valencia.

…

Ecuador activa plan ante posible crisis humanitaria por migrantes venezolanos

La Defensoría del Pueblo de Ecuador informó que activó un plan de contingencia migratorio ante una posible crisis humanitaria por la movilidad de ciudadanos venezolanos.

En un comunicado, apuntó que se mantiene vigilante en las fronteras colombiana y peruana por el aumento del flujo migratorio ante la decisión de Perú “de exigir a ciudadanos venezolanos la presentación del pasaporte y la visa vigente para el ingreso a su territorio”.

El pasado jueves, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que desde este sábado a las 00.00 horas los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar en ese país deberán contar con un pasaporte y una visa humanitaria.

…

Cuatro cantones de Tungurahua sin una solución para botaderos

Uno de los objetivos para la conformación de la mancomunidad del frente sur occidental entre Mocha, Tisaleo, Quero y Cevallos fue ejecutar un relleno sanitario que sirva para la disposición final de la basura de estos cantones, pero este no se concretó porque cuando se quiso implementarlo en la parroquia Pinguilí hace casi dos años, la población se opuso.

Ramón Coba, presidente de la junta parroquial Pinguilí, cantón Mocha, recordó que toda la comunidad se negó a que se instale en el sector el relleno sanitario de la mancomunidad, porque generaría mucha contaminación, proliferación de moscas y roedores.

DEPORTES

Karatecas ecuatorianos consiguen medallas de oro en Open de Kazajistán



Los deportistas ecuatorianos continúan su racha de triunfos en competencias internacionales. Esta vez, Jacqueline Factos, Fránklin Mina y Cristina Orbe ganaron, en sus respectivas categorías, en el Open de Karate de Kazajistán, este domingo 16 de junio del 2019.

Además, Esteban Espinoza fue segundo. Este torneo fue uno de los últimos en la preparación de los karatecas tricolores antes de los Juegos Panamericanos de Lima que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto del 2019.

…

Llega a Ecuador la selección sub’20, tercera del Mundial de Polonia

La selección sub’20 de Ecuador llegó este domingo a Ecuador tras ocupar el tercer puesto en el Mundial de la categoría disputado en Polonia y que conquistó Ucrania.

Los ecuatorianos lograron el tercer puesto el viernes tras imponerse a Italia por 0-1 en la prórroga, después de un empate sin goles en los primeros 90 minutos.

…

Ecuador cae goleado ante Uruguay en su debut en Copa América

La selección de Uruguay presentó su candidatura al título de la Copa América en su debut en la competición con un triunfo abultado ante Ecuador, al que no dio opciones con tres goles en la primera parte, para un 4-0 final en un segundo tiempo de trámite.

Fuente: El Comercio, El Telégrafo, EFE, El Universo.

Comentarios

comentarios