Cebolla

Nuestro último aliado natural es la cebolla, un remedio que es muy conocido pero que no despierta precisamente muchos admiradores, ya que el cabello suele desprender un aroma poco agradable después de aplicártela. Sin embargo, su jugo ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, posee propiedades antibacterianas, previene las infecciones e hidrata en profundidad el cabello, proporcionándote una melena sana y sedosa. Por tanto, te recomendamos utilizarlo a pesar del aroma, después lo agradecerás.

Estos son algunos de los remedios naturales más utilizados para evitar la caída del cabello en otoño, esperamos que te hayan servido y que hayas frenado esa caída que a pesar de ser temporal, puede llegar a agravarse si no tomamos las precauciones necesarias. ¡Presume de pelo!

Remolacha

El cabello, al igual que la piel y nuestro propio organismo, necesita nutrientes que le permitan funcionar y desarrollarse con eficacia y de forma sana. Por ello, una alternativa muy eficaz suele ser recurrir a la remolacha, ya sea a partir de su consumo natural como alimento o como ingrediente esencial de alguna crema. Contiene gran cantidad de proteínas, potasio, fósforo, vitaminas B y C y calcio, lo que la hace ideal para conseguir un pelo sano y fuerte, así que no dudes en aplicarte una mascarilla de remolacha o bien consumirla en ensaladas, esto garantizará que tu cabello no caiga con tanta frecuencia.

